這次連神也認輸～《與惡魔有約》宋江與金裕貞注定離不開〜這一世終於擁有幸福（EP.15 – 16完）

[有雷] 《與惡魔有約》自開播以來收視率雖一度跌至3％以下，不過在最後幾集也終於再回升了一點點。原本打算就此消失的惡魔宋江，卻因為詐死的盧碩民反擊，而不顧自己灰飛煙滅的結果而救回金裕貞一命，回到孤獨的金裕貞重拾前世記憶，為了與惡魔簽訂契約再度召喚他…

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九元（宋江飾）決定離開都到曦（金裕貞飾）而自行消失，到曦藉由各種方式麻醉自己，不過九元從未真正離開，總是在到曦熟睡時回到她的身邊，為她治療傷口，細心照顧著她，到曦似乎也有所察覺。原本在九元身邊的朴室長也不捨看見到曦傷心，於是給了到曦十字架項鍊，希望能夠幫助她尋回前世記憶。



到曦終於知道了自己前世的身份，原來是身為伎生的月心，正因萬念俱灰而想要到河邊尋死，卻在那時遇見了少爺漓善，兩人墜入愛河而讓她對人生再度擁有希望，但最終兩人卻沒能長相廝守。到曦正要出門尋找九元時，卻在車上遭到綁架。先前盧碩民雖傳出死訊但始終未能找到屍體，原來只是詐死，他刻意將自己的半邊臉燒傷，以免被惡魔找到。



盧碩民為了復仇刻意要到曦召喚惡魔現身，九元也的確來到現場，到曦為了保護九元而遭獵槍射殺，九元不該介入人類的生死之事，不能殺人也不能讓人死而復生，否則就會灰飛煙滅完全消失。看著為他而死的到曦，九元仍用自己交換她的重生，再度消失在到曦面前。



再度失去九元的到曦十分痛苦，於是決定自己也要許願並與惡魔簽訂契約，不管付出什麼代價，只想交換九元再度回到身邊。九元的上司也被這樣的愛情打動，決定網開一面。九元終於又回來了，與到曦補過聖誕節，也告訴到曦他曾與到曦的爸爸簽訂契約，讓到曦終於能夠順利出生。原來兩人是相愛並且在關鍵時刻互相救援彼此生命的關係，所以是無法分開的。



惡魔九元仍舊持續著與人簽訂契約，到曦也依舊忙碌工作著，她將集團會長的位置讓給了表哥周碩訓，九元與到曦就過著與一般熱戀中的情侶一樣的日常生活，擁有屬於他們的幸福。



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