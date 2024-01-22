(G)I-DLE 新歌〈Wife〉MV公开，暗示性歌词让家长担忧：小学生粉丝很多、无法想像我女儿跟著唱

不得不说人气女团 (G)I-DLE 的每一首歌都很有热度跟话题，也很洗脑引领流行趋势，这一次才公开十小时就突破300万观看了。关於歌词，大家觉得如何呢？

新歌〈Wife〉是 (G)I-DLE 这次收录在正规二辑《2》中的先行曲，预告释出时就成功引发了网友们的好奇心，MV 公开后的怪诞风格也相当抢眼，



但这首名为〈Wife〉（妻子.老婆）的歌词却引起了许多网友的批评声浪，认为这些歌词「具有暗示性（性暗示）」而且「并不适合未成年观众听」。

▼先行曲〈Wife〉MV：



歌词中描述到：

我煮了奶油浓汤，味道像椰子鸡尾酒

希望我当你的老婆，但她是...嗯 嗯 嗯

我打扫你的房间，变得闪闪发光

希望我当你的老婆，但她是...嗯 嗯 嗯

嘿，亲爱的，尝一口

即使吃饱了也不要吐出来

我会给你更多，所以擦掉你的口水吧

你们知道你们的爸爸已经长大了吗？

是啊，我知道你会这样想，所以我烤了蛋糕

但这还不够，还要吃掉上面的樱桃

小心翼翼地亲吻，然后再大胆地吃掉

我听听看你如何描述这味道

嗯 嗯 嗯 这是个 嘟 嘟 嘟

我的舌头轻轻触碰你的 brr, brr, brr

啊~每个角落都擦得很干净

你细致的嘴唇无法碰触

从头到脚 只是 chop, chop, chop

如果学会了，你现在也能尝试一下

如果你很擅长的话，也能唱出很棒的歌曲

就像是美人鱼一样在水中翩翩起舞

如果你能做得好，我也会感到很充实（吃饱）

因为心情好，所以我会吞得更深

老婆，我让你感觉很嗨（high）

我让你感觉像在说谎

但我不想

老婆，老婆，老婆，老婆

（结尾反覆）

网友看完歌词后的反应：「大人听是还可以，有很多想像空间，但小孩听就...」、「这也暗示的太明显了」、「听完觉得她们RAP实力又上升了」、「唱过〈TOMBOY〉跟〈Nxde〉捍卫女性主权后，在唱这种歌？」、「这次歌很好听，很洗脑，好期待主打歌〈Super Lady〉」、「所以听完歌又有想法的我，就又是变态了吗？」、「她们也也很多小学生粉丝，我的头瞬间感觉好痛」、「说实话我无法想像我女儿跟著唱的样子，感觉好担心」、「感觉需要挂上19禁，限制听歌年龄」、「欧美歌迷应该会很享受，但亚洲这边就很难说了」、「让我联想到Cardi B」、「女孩们的新风格我很喜欢，每一次突破都很有态度」、「不管你听完看完歌有什么想法，她们又成功了，不喜欢的人就不要听就好，不要管那么多」、「这一回从概念照开始就很有话题，真的好期待」

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