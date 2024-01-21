婚後依舊甜蜜！炫彬♥孫藝真在東京某披薩店過聖誕，幸運粉絲還得到兩人親筆簽名

相視而笑的畫面實在太美好～

曾合作電影《極智對決》、電視劇《愛的迫降》的孫藝真（孫藝珍）和炫彬（玄彬），於2022年3月大婚，被網友們稱為「神仙眷侶」；同年11月，孫藝真更生下兩人愛的結晶、兒子「小甜豆」，偶像劇般的情節在現實世界中上演。

近期，網友上傳一組目擊照，是炫彬、孫藝真夫婦在日本東京某披薩店約會的現場。據了解，是在去年的聖誕節期間。兩人自在地坐在人群中、談天說笑，氛圍依舊甜蜜。還有粉絲分享這對夫婦的親筆簽名，實在是太羨慕了！

另外，炫彬目前的待播作品為‎《哈爾濱》‎，預計於今年（2024年）上映。該片集結了炫彬、朴正民、趙宇鎮、全汝彬、劉在明與朴勳等超強卡司，描述1909年在距離祖國相當遙遠的哈爾濱，為了找回被日本搶奪的大韓民國，賭上生命的獨立運動鬥士們的故事，為諜報動作電影。而孫藝真自2022年拍完電視劇《三十九》後，尚未有新作品面世，但曾通過YT頻道《任鎮漢Class》‎公開產後生活‎，老公為他拍攝的「高爾夫球美照」也曾經‎蔚為話題‎。

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