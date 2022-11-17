又一超強卡司！諜報時代電影《哈爾濱》集合玄彬、朴正民、趙宇鎮、全汝彬、劉在明與朴勳！11月20日開拍

電影《哈爾濱》由導演禹民鎬執導，超強卡司包含了準爸爸《機密同盟2》玄彬、《魔鬼對決》朴正民、《毒梟聖徒》趙宇鎮、《黑道律師文森佐》全汝彬、《收屍人》劉在明以及《韓山島海戰》朴勳，本片並預計在11月20日開拍。

由電影《內部者們》《南山的部長們》等每部作品都揭露時代秘辛，讓觀眾們經驗的導演禹民鎬，接下來的大作《哈爾濱》也在今日官宣主要演員卡司。《哈爾濱》也是繼2020年《南山的部長們》之後睽違近3年導演再度回歸的作品，將由玄彬、朴正民、趙宇鎮、全汝彬、劉在明以及朴勳共同演出，消息一出令粉絲們相當期待。



《哈爾濱》描述1909年，在距離祖國相當遙遠的哈爾濱，為了找回被日本搶奪的大韓民國，賭上生命的獨立運動鬥士們的故事，屬於諜報動作電影。所有人都必須牢記的大韓義軍參謀總長安重根，將由玄彬飾演。玄彬在電視劇《愛的迫降》的演出獲得超高人氣，近期的《機密同盟2》同樣創下票房佳績，婚後人氣不減，新婚生活備受矚目。本次角色也將突顯在那樣的時代下安重根的責任感以及複雜的內心世界。



曾在《魔鬼對決》《分手的決心》《奇蹟：給總統的一封信》相當有存在感的朴正民，更是挑戰過許多不同題材，屬於天才型演員的他，這次在《哈爾濱》中將演出將國家放在首位的獨立鬥士禹徳順一角，也是他尚未挑戰過的角色，朴正民將再度展現他的獨特魅力。



而曾因與禹導演合作《內部者們》受到導演讚賞的演員趙宇鎮，更是擁有深厚演技，也受到觀眾們的肯定，在最近的影集《毒梟聖徒》以及電影《永生戰》《外星＋人》等也都有令人印象深刻的演出，這次他將飾演與安重根一起努力尋回祖國的獨立鬥士金尚賢。



全汝彬同樣飾演片中的獨立軍，曾透過電視劇《黑道律師文森佐》以及近期的《天外謎蹤》等作品深受觀眾們喜愛，最近也正在與安孝燮合作《在你的時間裡》，在本片中她也將展現不同凡響的魅力。而也將飾演安重根義士的助力崔載炯一角的，則是在《秘密森林》《梨泰院CLASS》《收屍人》等展現超強存在感，沉著演技令人信賴。最後在《韓山島海戰》《機密同盟2》都非常活躍的朴勳，將飾演反派日本人角色。



為拍攝本作品，玄彬也曾獨自走訪安重根義士紀念館，所有的演員也表示將竭盡全力去理解當時那樣的時代背景之下，獨立鬥士們的勇氣，雖然詮釋這些英雄們不免有些壓力，但大家都期許自己將會盡最大努力進行拍攝。

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