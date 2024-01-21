婚后依旧甜蜜！炫彬♥孙艺真在东京某披萨店过圣诞，幸运粉丝还得到两人亲笔签名

相视而笑的画面实在太美好～

曾合作电影《极智对决》、电视剧《爱的迫降》的孙艺真（孙艺珍）和炫彬（玄彬），於2022年3月大婚，被网友们称为「神仙眷侣」；同年11月，孙艺真更生下两人爱的结晶、儿子「小甜豆」，偶像剧般的情节在现实世界中上演。

近期，网友上传一组目击照，是炫彬、孙艺真夫妇在日本东京某披萨店约会的现场。据了解，是在去年的圣诞节期间。两人自在地坐在人群中、谈天说笑，氛围依旧甜蜜。还有粉丝分享这对夫妇的亲笔签名，实在是太羡慕了！

另外，炫彬目前的待播作品为‎《哈尔滨》‎，预计於今年（2024年）上映。该片集结了炫彬、朴正民、赵宇镇、全汝彬、刘在明与朴勋等超强卡司，描述1909年在距离祖国相当遥远的哈尔滨，为了找回被日本抢夺的大韩民国，赌上生命的独立运动斗士们的故事，为谍报动作电影。而孙艺真自2022年拍完电视剧《三十九》后，尚未有新作品面世，但曾通过YT频道《任镇汉Class》‎公开产后生活‎，老公为他拍摄的「高尔夫球美照」也曾经‎蔚为话题‎。

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