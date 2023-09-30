孫藝真透露二胎計劃！自稱寶寶像媽媽多過炫彬，臨上陣拉老公培訓高爾夫球技

孫藝真近日做客韓國知名高爾夫球教練任鎮漢的YT頻道「任鎮漢Class」，聊到寶寶和老公炫彬（玄彬），幸福之情快要溢出螢幕~

任鎮漢問孫藝真養小孩辛不辛苦，孫藝真承認當然有辛苦的部份，但跟幸福無法相比：「小孩給的幸福是活到現在從未感受過的幸福」。任鎮漢順勢問既然如此會不會想生第二個，孫藝珍笑著說：「這還需要再考慮，但小孩真的好可愛。」



因為孫藝真和炫彬都是演藝圈第一梯隊顏值，小孩長得像誰一直是大眾關注的焦點之一。孫藝真透露很多人說小孩奇妙地把父母混合到一起：「說是眼睛和上半張臉像我，下半張臉像爸爸，但據說小孩的面容還會不斷變化。」 最後總結道：「現在像我更多一點，更開心了。」



孫藝真還提到上節目前獲得老公特別培訓：「他真的很會打高爾夫球，我確定出演老師的節目後一直帶著新郎去練習，叫他教我。」 任鎮漢說自己作為外人都覺得炫彬心性很善良，孫藝真附議之後開玩笑說：「是不是應該從新郎那收些東西啊，是稱讚之日耶。」



關於炫彬會否通過這節目跟大家見面，孫藝真表示他是完美主義者、總想球技再進步一些才來，任鎮漢也說炫彬希望以對決形式出演，被孫藝真吐槽：「他說永遠也許都來不了。」 這和睦有愛的家庭氣氛真是分分鐘流出蜜啊XD



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