韓男團XODIAC無懼素顏給粉絲驚喜直播！香港成員SING和LEO人氣高

又一個值得關注的潛力男團！香港成員SING和LEO也人氣很高，最近還超大方素顏直播，真的誠意滿滿！

韓國男團XODIAC最近在Instagram突破100萬粉絲, 成員們在排舞室得知此事開心到不得了, 要求公司批准他們立刻在Instagram開直播多謝粉絲，更表示就算直播他們淋漓盡致練舞後流汗的素顏也沒畏懼, 公司同事紛紛讚嘆他們的誠意。



在這10分鐘的驚喜直播裡, 已吸引到數萬各地粉絲觀看, 更大讚他們素顏也很好看, 要求他們多做直播。



隊長LEX表示:「手臂在手術後剛剛康復, 現在要急起追練習進度, 希望即將的回歸不會辜負粉絲們的支持和期待, 一有空餘時間一定會開直播和粉絲見面和談天!」





除了Instagram, XODIAC還在TIKTOK已一早超過120萬粉絲, 2023年下半年更有3條點贊人數破百萬的視頻。兩名香港成員SING和LEO也正是組合人氣王，在韓國、內地和其他海外地區也有他倆的粉絲蹤影, 3條百萬點贊的視頻就都有他們的出現。





為了回饋看不到TIKTOK的粉絲, SING和LEO承諾於其他平台也多發佈不同風格的視頻和照片。





香港成員SING & LEO 最近發佈的IG Reels:



可以點下方追蹤XODIAC及成員們的更多動態：

▽官方IG



▽官方團體X（舊Twitter）



▽官方成員X，以更新成員個人照片為主的帳號：



▽TikTok



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