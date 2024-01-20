《夜晚開的花》開播三集收視率破10%！李荷妮化身「叛逆寡婦」上演古裝喜劇，劇情輕鬆逗趣、最新扮男裝喜感升級
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《夜晚開的花》開播三集收視率破10%！李荷妮化身「叛逆寡婦」上演古裝喜劇，劇情輕鬆逗趣、最新扮男裝喜感升級

韓劇   2024年1月20日   星期六17:26   Sani  

（封面圖源：FB@MBCdramanow，黃Viu煲劇平台）

由李荷妮和李鍾元主演、Viu同步跟播的最新韓劇《夜晚開的花》昨晚更新第3集，不僅收視率衝破10%，觀眾口碑也一路提升，今晚這集的劇照更是讓人看到就想笑XD

《夜晚開的花》上週五（1月12日）播出第一集，以7.9%收視率啟航，昨晚公開的第3集達到全國收視率10.8%、首都圈收視率11%，瞬間收視率更一度來到16.75%，在昨晚播出的韓國所有電視節目中高居第一。
（圖源：黃Viu煲劇平台）

《夜晚開的花》是一部驚險喜劇動作史劇，講述守節15年、白天夜晚過著雙重生活的寡婦「趙如花」（李荷妮 飾），與天生霉運的禁衛營從事官「朴秀浩」（李鍾元 飾），兩人翻牆越線相遇而展開的故事。

李荷妮上一部劇《One the Woman雙重人生》飾演檢察官和財閥兒媳雙重身份、展現大量暢快淋漓的喜劇戲份，這次再以「白天賢淑寡婦、夜晚行俠仗義」的設定回歸，令人難免有似曾相識感，好在劇情和演技都過關，仍令觀眾看得津津有味。
（圖源：黃Viu煲劇平台）
（圖源：黃Viu煲劇平台）

李鍾元飾演朴秀浩，逐漸察覺可疑寡婦的多重身份。
（圖源：黃Viu煲劇平台）

近期很忙碌的「國民媽媽」金美卿這次演女主角的婆婆XD
（圖源：黃Viu煲劇平台）

第3集主要講述趙如花和朴秀浩在貧民村的相遇和互動，很多網友追到這邊都上網分享好評，認為劇情幽默暢快、李荷妮的演技也一如既往搞笑，家裡長輩也看得很開心。
（圖源：黃Viu煲劇平台）

今晚即將更新第4集，提前公開的劇照裡李荷妮貼上小鬍子、扮成書生模樣潛入必女閣，不巧被對方手下撞見，她要如何蒙混過關呢？
（圖源：黃Viu煲劇平台）

《夜晚開的花》香港由黃Viu煲劇平台獨家同步跟播，感興趣的朋友今晚就可以追上進度啦！

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