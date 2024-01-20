韩男团XODIAC无惧素颜给粉丝惊喜直播！香港成员SING和LEO人气高

又一个值得关注的潜力男团！香港成员SING和LEO也人气很高，最近还超大方素颜直播，真的诚意满满！

韩国男团XODIAC最近在Instagram突破100万粉丝, 成员们在排舞室得知此事开心到不得了, 要求公司批准他们立刻在Instagram开直播多谢粉丝，更表示就算直播他们淋漓尽致练舞后流汗的素颜也没畏惧, 公司同事纷纷赞叹他们的诚意。



在这10分钟的惊喜直播里, 已吸引到数万各地粉丝观看, 更大赞他们素颜也很好看, 要求他们多做直播。



队长LEX表示:「手臂在手术后刚刚康复, 现在要急起追练习进度, 希望即将的回归不会辜负粉丝们的支持和期待, 一有空余时间一定会开直播和粉丝见面和谈天!」





除了Instagram, XODIAC还在TIKTOK已一早超过120万粉丝, 2023年下半年更有3条点赞人数破百万的视频。两名香港成员SING和LEO也正是组合人气王，在韩国、内地和其他海外地区也有他俩的粉丝踪影, 3条百万点赞的视频就都有他们的出现。





为了回馈看不到TIKTOK的粉丝, SING和LEO承诺於其他平台也多发布不同风格的视频和照片。





香港成员SING & LEO 最近发布的IG Reels:



可以点下方追踪XODIAC及成员们的更多动态：

▽官方IG



▽官方团体X（旧Twitter）



▽官方成员X，以更新成员个人照片为主的帐号：



▽TikTok



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