【韓網熱帖】一提到「青春」、「友情」，最先想到的偶像團是哪個？

K-POP發達的現在，男、女偶像團更是佔據了大半江山。

從第一代發展到了第四代（也有人說已經第五代了），K-POP偶像團為歌迷們獻上了無數經典歌曲。 最近韓國論壇instiz上有網友提問「一提到『青春』、『友情』，最先想到的偶像團是哪個？」，引發了廣大網友和歌迷的踴躍發言。

1. 防彈少年團的《花樣年華》

2. 樓上的，我就是得了「花樣年華病」的無數ARMY中的一個

3. SEVENTEEN

4. 少女時代《重新相逢的世界》，就是我的整個青春啊

5. 我只認我的本命，除了本命團之外誰都想不起來

6. 我的主觀想法是GFRIEND

7. 防彈，雖然是友情，但是更多的是愛情，哈哈哈哈哈

8. Stray Kids，彷徨也是青春的一種

9. 不安卻又無限美麗的青春-防彈

10. 防彈的MV真的有一種奇怪的恍惚感

11. 在後街流血流淚的友情+青春是防彈；在野營地裡舒服地依偎著對方，觀賞夜空的青春是Seventeen

12. 感覺防彈是那種被隔絕在世界之外的、用水泥牆裡圍起來的桎梏裡只能依靠彼此的存在。 而Seventeen則是在廣闊空曠的世界中，除了彼此就沒有任何人的那種感覺

13. 我怎麼想起了TXT呢

14. 兼備青春和友情雙重風格的好像還沒有哎

15. NCT DREAM，國中生青春：《Chewing Gum》、《最後的初戀》/高中生青春：《We Go Up》/大學生青春：《Hello Future》

16. GFRIEND，尤其是那首《時間流逝》

17. EXO，我的青春就是和他們一起度過的

18. 防彈的風格就是彼此相愛*100

19. 青春的話就是DAY6，友情的話好像沒有唉

20. 少女時代、KARA、NewJeans

原文：https://www.instiz.net/name_enter/90717749?category=2&green=1

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