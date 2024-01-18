《SKY Castle》「秀韓」李宥珍令人衝擊的近況，現在身高188公分！韓網友：好像李到晛＋金宇彬

哇！李宥珍現在已經188公分了！

李宥珍在2018年的《SKY Castle》中飾演「秀韓」一角，雖然對學習沒有太大興趣，但為父母期待而努力在強烈教育壓力下生存，當時他的演出讓觀眾們對他印象深刻，有點嬰兒肥的他顯得童真可愛。隔年他還參加選秀節目《PRODUCE X 101》，此時的他身高狂飆，臉型更從原來的「方臉」瘦成「尖下巴」。



之後，李宥珍陸續出演《憂鬱症》、《為何是吳秀才》、《7人的逃脫》等劇，每部作品中都可以看到他又長高一點，現在的她已經有188公分！



去年底李宥珍也出席《2023 SBS演技大賞》，結果...這組照片近日又在韓網引發熱烈討論。韓網友：「哇，秀韓本來是個胖嘟嘟的可愛孩子，變帥了，看他腿長」、「2年25公分！他吃了什麼長大的呢？成長痛應該很痛吧」、「孩子們爲什麼長得這麼好」、「哇，像籃球選手一樣」、「暈 認不出來了」、「長得有點像李到晛」、「因爲個子特別高，所以很神奇」、「膝蓋應該很疼吧？個子一下子就長高了」、「長得真好！以後就當演員吧」等等。



而2004年出生的李宥珍，去年因為出演《為何是吳秀才》而推遲一年大學考試（大學修學能力試驗），今年他也錄取央大學公演影像創作學部話劇（演技）專業。上個月19日，經紀公司表示：「李宥珍在拍攝作品同時準備考試，在多所大學中收到合格通知，最終決定選擇中央大學，已經完成入學登記。」也期待他之後的新作品啦～



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞