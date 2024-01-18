《我獨自生活》圭賢終結17年宿舍生活！獨居5個月感想：「太幸福了！」加碼透露減重秘方！

Super Junior成員圭賢來到MBC節目《我獨自生活》，長時間與成員們共同生活的圭賢，最近開始了獨居生活已達5個月，也將在節目中與大家分享他的日常。

從2006年出道以來，至今已經超過17個年頭，圭賢一直以來都與Super Junior團員們共同住在宿舍，而到去年的8月開始，圭賢展開了獨立生活，於是他來到節目中《我獨自生活》介紹時，說著「我是獨自生活已經5個半月的圭賢～」接著露出了害羞的笑容。



圭賢被問到自己獨居的感想，直呼「太幸福了！」並表示為什麼以前都從來沒想過要一個人生活呢？更說哪怕只有一次機會，他也會馬上離開宿舍而選擇獨自生活！言談中透露著他目前一個人獨居的快樂。圭賢首次獨居的公寓清爽而明亮乾淨，簡簡單單沒有特別華麗的裝潢，也相當吸引觀眾們的目光。



圭賢也表示沒能在房子內做什麼特殊裝潢，也提到了其中的原因，不得不接受現況的理由等。不僅是房屋走簡約風，就連屋內的一些家具或是家電用品，也都是從原本的Super Junior宿舍那裡用過而帶來的，或者是從熟人那裡得到了贊助（？），展現了圭賢節儉的一面。



結束了17年長期宿舍團體生活的圭賢，如何度過5個多月獨自生活時的自理能力也非常受到關注，他透露「幾乎不點外賣」，隨時都能用自己想要的食材完成料理，令大家相當讚嘆，圭賢更將在節目中透露自己減重6公斤的秘訣，就是從早餐開始使用減重泡麵來製作「減重雜菜飯」，令人期待食譜公開。也請大家鎖定1月19日晚間播出的《我獨自生活》節目。



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