《SKY Castle》「秀韩」李宥珍令人冲击的近况，现在身高188公分！韩网友：好像李到晛＋金宇彬

哇！李宥珍现在已经188公分了！

李宥珍在2018年的《SKY Castle》中饰演「秀韩」一角，虽然对学习没有太大兴趣，但为父母期待而努力在强烈教育压力下生存，当时他的演出让观众们对他印象深刻，有点婴儿肥的他显得童真可爱。隔年他还参加选秀节目《PRODUCE X 101》，此时的他身高狂飙，脸型更从原来的「方脸」瘦成「尖下巴」。



之后，李宥珍陆续出演《忧郁症》、《为何是吴秀才》、《7人的逃脱》等剧，每部作品中都可以看到他又长高一点，现在的她已经有188公分！



去年底李宥珍也出席《2023 SBS演技大赏》，结果...这组照片近日又在韩网引发热烈讨论。韩网友：「哇，秀韩本来是个胖嘟嘟的可爱孩子，变帅了，看他腿长」、「2年25公分！他吃了什么长大的呢？成长痛应该很痛吧」、「孩子们爲什么长得这么好」、「哇，像篮球选手一样」、「晕 认不出来了」、「长得有点像李到晛」、「因爲个子特别高，所以很神奇」、「膝盖应该很疼吧？个子一下子就长高了」、「长得真好！以后就当演员吧」等等。



而2004年出生的李宥珍，去年因为出演《为何是吴秀才》而推迟一年大学考试（大学修学能力试验），今年他也录取央大学公演影像创作学部话剧（演技）专业。上个月19日，经纪公司表示：「李宥珍在拍摄作品同时准备考试，在多所大学中收到合格通知，最终决定选择中央大学，已经完成入学登记。」也期待他之后的新作品啦～



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