這什麼神仙陣容！朴寶英、崔宇植、李濬榮、全少妮有望合作《那年我們》編劇新作《Melo Movie》

《Melo Movie》（멜로 무비）是一部浪漫愛情劇，以製作電影的人為主角，講述從小就在苦難面前總是假裝沒關係、如今只有身體長大但心靈仍困在那個小孩的大人們，想要去愛去實現夢想但已疲倦到極點的、尷尬的年輕人們的故事。

而《Melo Movie》是《那年，我們的夏天》李娜恩編劇的新作，近期陸續公開出演陣容，包含崔宇植、朴寶英、李濬榮、全少妮。這陣容真的讓人超期待，朴寶英要和「Wooga Family」合作一輪嘛 XD

朴寶英飾演從助理導演開始成爲電影導演的「金舞菲」。父親是懷抱導演夢的攝影工作人員，舞菲跟隨父親腳步進入電影產業，掌握了不讓自己過於引人關注的完美技巧。



崔宇植飾演從配角演員到電影評論家的「高謙」一角，夢想著看完這世上所有的電影的他，在拍攝現場與金舞菲牽扯在一起，展開命運般的愛情。



李濬榮飾演從學生時代開始就夢想成爲天才作曲家，但爲了不被朋友們發現而徹底堅守毫無用處的神祕主義概念的「洪時俊」一角。他相信自己是天才，假裝自己是藝術家，突然做出獨特的行動後會感到很滿足。



全少妮（全素妮）飾演沒有不足之處，過著平坦的生活的人物，是高謙和洪時俊的好友兼成功的劇本作家「孫珠雅」。



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