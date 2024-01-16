D社打臉朴敏英「沒接受過前男友任何金錢形式的支援」！耗時10個月查清：前男友向她提供2.5億生活費

15日，D社的爆料又一次讓朴敏英站在了輿論的風口浪尖。

2022年9月，朴敏英與富商姜鍾賢的戀情曝光，但第二天她就火速切割，承認戀情的同時也透露已經分手，並稱「不知道他是那樣的人」。 當時姜鍾賢深陷詐騙醜聞中，而朴敏英的姊姊也被發現在姜的公司內擔任高層，當初朴敏英的回應是「從未受過對方任何金錢形式（包括車、奢侈品、現金）的支援，姊姊也辭任了社外理事一職」。

但根據D社最新的報導，朴敏英和姜鍾賢交往期間，姜曾向她提供2.5億（韓幣，下同）的生活費，D社掌握了姜鍾賢曾經以公司名義向女友的個人帳戶內匯款的事實。根據檢方的公訴狀內容，朴敏英通過3個步驟拿到了這筆錢：

1.姜鍾賢名下公司資金

2.支付公司代表理事貸款

3.朴敏英個人銀行帳戶

檢方的證據中也顯示「把公司的業務資金2.5億以代表理事貸款的名目匯給xx代表的新韓銀行帳戶，之後再匯到朴敏英友利銀行的帳戶裡，令其作為生活費使用」。 這與朴敏英此前所說的「沒有任何金錢形式的支援」嚴重不符。

檢方已於去年以涉嫌貪污公司錢款獲取不當利益等正式起訴了姜鍾賢，涉案金額高達600億。朴敏英也因為前男友在去年2月被調查，因為檢方在姜鍾賢進行可轉換公司債的交易中發現了以朴敏英的名義所開的帳戶，不過HOOK回應「她是作為參考人出席」，強調朴敏英與借名交易等行為完全無關。

姜鍾賢已於去年12月12日被保釋，保釋金為3億，保釋後需配戴電子腳鐐，而D社也透露耗費了10個月才掌握姜鍾賢給朴敏英2.5億的「生活費」，並且早在3週前就已經聯繫了朴敏英方。

同一天朴敏英更新了個人IG，公開了竪大拇指、wink的自拍照，並配文「Sick of it all，不過我始終相信真心能夠打敗一切，現在我已經有了守護渺小（的一切）的決心，別擔心」疑似回應D社的爆料。

不久之後，朴敏英所屬經紀公司HOOK娛樂也做出回應稱：「朴敏英於2023年2月就姜某利用她的帳戶交易一事作為參考人接受了檢方的調查，本公司當時曾嚴正聲明過她從未參與過任何違法事情，也未得到過任何不當利益。媒體提到的2.5億也是姜某利用她的帳戶做的事情，根本不是朴敏英的生活費。 過去一年多的時間裡，她因為於事實不符的新聞報導被誤會，但她仍然接受了大家的批評，也為曾經欠缺考慮的行為而後悔、反省。 憑藉好作品回饋大家好的演技，是她作為演員能夠做好的事情，所以她更沉浸在本職工作中，希望之後不會再有任何毫無事實根據、挑刺的新聞報導，不要再詆毀她的名譽。 」

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