前FT Island成员崔钟训出狱后近况：时隔5年和粉丝交流，要在日本复出了？

因集体性侵服刑2年6个月的前男团FT Island成员崔钟训展示了「复出」的动向。

最近，日本粉丝社区网站「FANICON」上开设了崔钟训的频道。 FANICON是粉丝与艺人的交流平台，日前崔钟训通过该平台表示：「睽违5年向大家问好，在各位发来的一条又一条的信息中我得到了力量，才能展示出这样健康的样子。 今后，我想向大家展示我想做的事情和我的私下生活等全部的面貌，会努力和大家一起创造光明的未来，请大家多多鼓励我，拜托了。 」

崔钟训是於震撼整个韩国的「Burning Sun门」有关案件的重要人物之一，因和「郑俊英聊天室」成员在江原道洪川、大邱等地使女性酒醉并实施集体性侵犯等罪名被捕起诉。一审判决中崔钟训被处以有期徒刑5年，二审中因他和受害者和解，刑期被减。 最终在最高法院的确认下，崔钟训被判有期徒刑2年6个月。



因这一丑闻的曝光，崔钟训也在2019年3月退出了FT Island，并且在2021年11月释放后一直没有露面。 据韩媒报导称，崔钟训出狱后经常和母亲一起参加教会活动，展示了忠诚的信仰生活。

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