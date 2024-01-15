安恩真拍攝《戀人》前經歷免疫失調造成顏面神經麻痺！服藥後副作用月亮臉也找上她

演員安恩真日前透過網路節目大方分享拍攝《戀人》的經過，讓大家一窺她的內心世界。

在2023年以MBC精彩的古裝電視劇《戀人》獲得觀眾們喜愛的安恩真，也以細膩的演技證明了自己，也得到不少獎項的肯定，更被誤傳與男主角南宮珉熱戀中，令安恩真哭笑不得，但也間接說明了她的人氣相當高。



安恩真表示，有人提到在《戀人》劇中出現的自己，臉部狀態非常棒非常漂亮，就算劇中有些場景需要把臉抹得髒兮兮的，也無損美貌，她本人則是覺得比起畫全妝時，抹髒臉的時候演起來可能更自在舒服點，在拍攝現場也更有安全感，所以其實沒在介意自己的臉在畫面上呈現的是乾淨還是髒兮兮。



不僅如此，安恩真更提到了自己在拍攝《戀人》之前曾因為免疫力失調而造成臉部麻痺，而求診西醫方面，唯一的方法只能注入高劑量的類固醇，而當時她必須在短時間內投入另一作品《壞媽媽》的拍攝，也為此吃了很多藥，甚至臉還因此腫成了月亮臉。當時臉與膝蓋都腫起來的狀況，也讓安恩真相當難過。



她也曾在節目《You Quiz》中提到這件事情，她憶起當時的狀況，覺得自己有半邊臉感覺有點奇怪，以為只是有點腫，拍攝到一半也到醫院去了一趟，沒想到這並不是馬上會恢復的症狀，而一般散步她也只走了10分鐘就覺得膝蓋發腫，連彎起膝蓋坐下來都沒辦法，免疫力下降的問題令她出現了臉部與膝蓋都腫痛的症狀。不過飾演《戀人》中的吉彩一角讓她得到不少力量，也因此受到廣大觀眾們的支持與喜愛。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞