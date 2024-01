雖然戀情是假的！潤娥現身李俊昊個人演唱會，現場觀眾要「瘋」了

男團2PM成員兼演員李俊昊時隔5年舉辦solo演唱會,「緋聞女友」潤娥也到場支持。

昨日(14日),李俊昊的個人演唱會「重逢的日子」在首爾蠶室室內體育館舉行,他出演過的電視劇《歡迎來到王之國》的潤娥、安世河、金載原、高媛熙、金佳恩等人一同現身演唱會現場,尤其是潤娥的到來引得全場振奮。幾人坐在二樓看台上,雖然戴著口罩,但還是被其他觀眾很快認出。





Yoona with the other siblings and the Director of King the Land attended Junho's concert #LEEJUNHO #JUNHO #LIMYOONA #YOONA #이준호 #준호 #임윤아 #윤아 #다시_만나는_날 #KingTheLand #킹더랜드 pic.twitter.com/2RNrxQRbfz