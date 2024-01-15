雖然戀情是假的！潤娥現身李俊昊個人演唱會，現場觀眾要「瘋」了

男團2PM成員兼演員李俊昊時隔5年舉辦solo演唱會，「緋聞女友」潤娥也到場支持。

昨日（14日），李俊昊的個人演唱會「重逢的日子」在首爾蠶室室內體育館舉行，他出演過的電視劇《歡迎來到王之國》的潤娥、安世河、金載原、高媛熙、金佳恩等人一同現身演唱會現場，尤其是潤娥的到來引得全場振奮。幾人坐在二樓看台上，雖然戴著口罩，但還是被其他觀眾很快認出。





去年8月《歡迎來到王之國》正式開播，李俊昊和潤娥飾演的「酒店CP」獲得了廣大觀眾的喜愛，該劇收視率也一度刷新至13.8%，人氣十分火爆。 而兩位主演甚至傳出熱戀傳聞，據說拍這部劇時他們就已經在交往了，能夠合作拍攝新劇也是這個原因。 該消息一出立即引起韓網熱議，不過在沸騰的輿論下，潤娥和李俊昊的經紀公司相繼以「我和俊昊關係非常好，但戀愛傳聞並不屬實」、「兩人是親密的朋友關係，但經證實他們的戀愛傳聞毫無根據 」回應廣大民眾，否認了戀情。



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