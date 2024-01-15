虽然恋情是假的！润娥现身李俊昊个人演唱会，现场观众要「疯」了

男团2PM成员兼演员李俊昊时隔5年举办solo演唱会，「绯闻女友」润娥也到场支持。

昨日（14日），李俊昊的个人演唱会「重逢的日子」在首尔蚕室室内体育馆举行，他出演过的电视剧《欢迎来到王之国》的润娥、安世河、金载原、高媛熙、金佳恩等人一同现身演唱会现场，尤其是润娥的到来引得全场振奋。几人坐在二楼看台上，虽然戴著口罩，但还是被其他观众很快认出。





去年8月《欢迎来到王之国》正式开播，李俊昊和润娥饰演的「酒店CP」获得了广大观众的喜爱，该剧收视率也一度刷新至13.8%，人气十分火爆。 而两位主演甚至传出热恋传闻，据说拍这部剧时他们就已经在交往了，能够合作拍摄新剧也是这个原因。 该消息一出立即引起韩网热议，不过在沸腾的舆论下，润娥和李俊昊的经纪公司相继以「我和俊昊关系非常好，但恋爱传闻并不属实」、「两人是亲密的朋友关系，但经证实他们的恋爱传闻毫无根据 」回应广大民众，否认了恋情。



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