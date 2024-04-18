越幫人越變窮？！Netflix新劇《Cashero》四主演李俊昊&金慧峻&金香起&金炳哲正式合體，「有錢/喝酒就變強」等超能力設定公開

Netflix全新漫改劇《Cashero》今日宣佈由李俊昊、金慧峻、金香起、金炳哲擔任主演並公開首張合照，劇中三種超能力設定可謂根植於當代韓國的社會文化，相當新穎有趣！

《Cashero》改編自同名網漫，劇情緊貼現實生活，講述「泥湯匙超級英雄的故事：平凡公務員男主意外獲得「手裡現金越多力量越強」的超能力，開始用自己的薪水來拯救世界。 在這個金錢就是力量的世界裡，這位新型英雄身無分文、唯有多到用不完的人情味，將帶給觀眾不同以往的暢快淋漓感。



李俊昊飾演男主角「姜尚雄」，在市民服務中心工作的平凡公務員，生平夢想是擁有自己的房子，一不小心繼承了很不劃算的超能力：手裡拿的現金越多就能使用越強的超能力，問題是使用之後金錢就會消失！這個超能力讓他的人生發生180度大轉彎，在令人無語的現實中展開孤軍奮鬥。



金慧峻飾演姜尚雄交往很久的女友「金美淑」，雖然沒有超能力，但對數字有超常敏銳的直覺，在MBTI中極度傾向於T（思考），即使面對姜相雄令人難以置信的超能力，第一反應也是拿出計算機敲擊。 重視效率、現實主義，雖然認為男友自掏腰包維持cashero活動很缺乏效率，但比任何人都支持他。



金炳哲飾演「卞浩仁」，韓文讀起來跟「律師/辯護人」相同，實際上也是一名律師，擁有通過喝酒觸發的超能力。 自稱「大韓超能力者協會會長」，與狩獵超能力者的神秘組織「犯人會」對抗，發現姜尚雄擁有超能力並邀請他一起拯救世界。



金香起飾演「方恩美」，外號「麵包美」，吃掉越多麵包、攝取越多卡路里就能使用越多的念力。 無所畏懼、稍微沒大沒小，對於姜尚雄和卞浩仁而言是無比可靠的超能力同伴。



《Cashero》由《代理公司》《加油吧威基基》導演李昌民執導，《薛西弗斯的神話》編劇李濟仁、全燦鎬操刀劇本，將通過Netflix與觀眾見面。

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