STAYC曾許願再度來台開唱今日實現！FM升級演唱會〜誠意獻唱中文「想見你」

女團STAYC成員秀珉、蒔恩、ISA、勢銀、YOON與J六人曾在2022年底來台舉辦首次見面會，而2024年一開年則再度來台舉辦演唱會，讓六位女孩直呼美夢成真。

STAYC一登場就立即連續帶來三首快歌「So Bad」「RUN2U」「POPPY」，連續唱跳舞台炒熱全場氣氛，逾3千名粉絲SWITH們幾乎坐不住想跟著跳起舞來。STAYC成員們也表示2022年第一次來台時，他們曾經許下心願，希望可以再度來台開唱。今日場地從TICC移師到新莊體育館，表演內容也從粉絲見面會類型升級為演唱會，讓她們感到美夢成真，相當興奮。



STAYC雖然從2023年的9月由首爾起跑，10月更在美國多個城市舉辦巡迴演唱會，台灣是她們在2024年的首場演唱會演出，對她們來說也別具意義，2022年的願望在今日成真，於是她們也再度許下心願，希望在2024年所有喜愛她們的SWITH們都能夠得到愛，更能努力去愛別人。



看到全場閃耀著粉紅色，粉絲們自動準備了DressCode的粉紅驚喜讓她們相當感動，也有許多粉絲們特別裝扮成她們的代表卡通角色，即使坐在二樓位置的粉絲們，STAYC們也看得相當清楚，在演唱「TeddyBear」的時候更是全場都high了起來甚至一起跳，STAYC還用中文稱讚大家「跳得很棒！」



STAYC也提到非常想念台灣的珍珠奶茶，沒想到在後台就看見粉絲們為她們準備的應援食物，當然包含了珍珠奶茶，讓她們感到相當開心，台灣SWITH們也分享了許多台北的美食以及逛街地點，STAYC也希望有時間都能夠去走走。為了更接近台灣粉絲們，她們更準備了中文歌曲「想見你想見你想見你」，咬字標準讓粉絲們感覺到誠意十足。



全場粉絲們也為即將在23日過生日的成員ISA提早慶生，讓她又驚又喜。而在安可橋段，STAYC看到二樓看台區粉絲們的排字寫著「做我的人吧」讓她們感動不已，也說到第一次來台北時就留給她們相當美好的回憶，今日看到這麼多的粉絲讓她們更感謝大家，也忍不住流下了眼淚，感謝大家一路以來的支持，成為她們相當大的力量。



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