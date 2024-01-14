尹尚 & RIIZE Anton父子齊上劉在錫談話節目，出道前創作電影配樂終於公開！

不得不說，音樂才華真的會遺傳啊！

很多人都知道RIIZE成員Anton的出道故事：父親是韓國著名歌手兼作曲家尹尚，從小在美國長大、走游泳運動員的方向，因受疫情影響無法訓練和比賽，於是把小時候的音樂夢想重新拿出來。 尹尚一開始強烈反對，聽了Anton創作的音樂後逐漸被說服。



其實Anton從小開始拉大提琴、國中開始創作音樂，後來一邊準備當偶像練習生一邊給尹尚當助手。 去年上映的韓國恐怖片《邪門 Contorted》，工作人員表的「聲音設計助手」（Sound Design Assist）就是「Anton Lee」。



再後來尹尚為恐怖片《新常態 New Normal》擔任音樂總監，電影是章節式結構，尹尚認為第4章故事跟Anton曲風很搭，於是全部放權給Anton製作。 當時Anton韓語還很生疏，為了解劇情熬夜跟在美國的母親請教單詞含義，才做成相應樂曲。



尹尚對Anton的作品很滿意，同時也擔心是否出於親情濾鏡？XD所以跟鄭范植導演交貨時刻意沒說作曲人身份，結果導演也非常滿意、立即採用。



這篇故事是以平凡的日常生活為基礎逐漸累積恐怖氛圍，Anton設計從大提琴開始層層遞進、 最後再加入大提琴收尾，營造出心動期待卻又滲出驚悚的感覺：



찬영이 첼로 넣어서 사운드트랙 만든 거 진짜 천재같음

이 장면이랑 너무 잘 어울리잖아 내가 다 설레 pic.twitter.com/n00Eeyml7O — (@antonisbabo) January 8, 2024

끝으로 갈수록 앞에 나왔던 첼로랑 합쳐지면서 첼로 소리 더 웅장해지는 거랑 설렘 + 스릴러 느낌 나게 하는 것도 너무 좋아 (´._.`) pic.twitter.com/jhD4zkdtR3 — (@antonisbabo) January 8, 2024

Anton做出這段音樂時只有18歲，電影因疫情延期到去年11月才上映，而Anton已在去年9月出道，比電影更早跟大家見面XD



不止如此，Anton還給尹尚的電台節目寫過主題曲，對Anton的曲風感覺如何呢？



很多網友對Anton的音樂才華感到驚喜，感慨有其父必有其子，亦期待有一天能聽到RIIZE成員們一起演唱Anton創作的歌曲。



此外，尹尚和Anton近日一起錄製了劉在錫曹世鎬的談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，即將在1月17日播出。





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