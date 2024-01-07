新一代「國民媽媽」金美卿，三部作品同時on檔！演慈母超過70次，戲外竟是蹦極潛水愛好者、鼓手DJ機車族

最近這位媽媽演員賺走好多觀眾的淚水！很多人從十幾年前《繼承者們》就認識金美卿，這些年她不斷出演主角們的媽媽，每次都帶給大家深深感動。 你是從哪一部作品認識她呢？

最近三部同時在播劇裡都有金美卿的身影，一個是《歡迎回到三達里》女主申惠善的媽媽「高美子」，一個是《死期將至》男主徐仁國的媽媽，另一個是《跟我說愛我》女主申鉉彬的媽媽。 （同時追這三部真的很容易串戲XD）







今年60歲的金美卿從1999年開始演戲，20年前接到第一個媽媽角色，沒想到從此「母運昌隆」，媽媽角色一個接一個，至今已經給70多個人演過媽媽，在金惠子、高鬥心、金海淑之後躋身新一代「媽媽專業戶」。



金美卿尤其經常為女主角飾演媽媽，樸實慈愛的眼神讓很多觀眾很有共鳴，稱讚她有一種渾然天成的娘家感，不忍心看她流淚。 金美卿實驗的媽媽雖然兇人的時候也很可怕，但風暴過後一定會溫柔地抱住女兒，永遠給寶貝女兒最溫柔可靠的臂膀。



金美卿的「熒幕女兒」們不計其數，先後演過《繼承者們》朴信惠的媽媽、《又，吳海英》徐玄振的媽媽、《Go Back夫婦》張娜拉的媽媽、《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》金泰希的媽媽、《代理公司》李寶英的媽媽等，還有《車貞淑醫生》嚴正化的媽媽，實際上兩人年齡只差6歲：









有趣的是，雖然金美卿劇中形象幾乎都是樸實保守的全職主婦，但本人性格截然相反，從小就是不甘輸給男生的孩子王、女強人，熱愛機車、蹦極、潛水、打鼓，還當過打碟DJ！跟老公相處也是性別反轉模式，金美卿給家裡換燈泡，老公則在旁邊遞梯子、泡咖啡、關心進度XD





有人提議金美卿演中年愛情故事，可惜她對浪漫戲碼很不感興趣，聽到那些愛得要死要活的歌詞就很想吐槽：「乾脆去死吧！」XD不過以她熱愛極限運動且考了不少證照的條件，演雙面生活的中年主婦應該不成問題，不知有沒有導演考慮呢~



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