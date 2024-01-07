《與惡魔有約》收視率再創新低，最新一集跌至2.9%！網歎宋江&金裕貞顏值CP無法拯救幼稚劇情

人氣小生宋江和童星出身金裕貞主演的《與惡魔有約》昨日播出第12集，收視率從第8集之後一路下滑，作為SBS黃金時段竟跌破3%以下，剩最後4集不知能否翻身？

《與惡魔有約》講述惡魔遇到人類女子後突然喪失能力、被迫展開同居的故事，作為SBS金土劇（週五六晚播出）以全國收視率4.5%啟航，中途兩度達到4.7%，最高成績是首都圈收視率5.2%。 然而第8集之後，雖然男女主角感情雖不斷升溫、出現越來越多甜蜜戲份，收視率卻每況愈下，在網上引起討論。



韓網友普遍認為最大癥結在於劇情幼稚無聊，如果演員表現精彩還好，可惜兩位主演的演技也顯得無力支撐。 有人指出收視率意義不大，因為年輕觀眾更傾向於OTT追劇，且昨天有轉播球賽、同時段競爭作品《烈女朴氏契約結婚傳》大結局，一定會對收視率造成影響，而Netflix海外排名靠前已說明人氣。



也有人酸「只有收視率不佳才會說收視率沒意義」，同檔期另一部劇《模範計程車》收視率突破20%，真正的優秀作品自然會吸引到電視和網絡各個群體的觀眾。



《與惡魔有約》下週五將播出第13集，預告中到曦和九元日益甜蜜，盧碩民卻告訴她父母是被周天淑殺死，令到曦陷入驚恐困惑。 希望接下來的幾集可以扭轉頹勢啊！



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