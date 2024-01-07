新一代「国民妈妈」金美卿，三部作品同时on档！演慈母超过70次，戏外竟是蹦极潜水爱好者、鼓手DJ机车族

最近这位妈妈演员赚走好多观众的泪水！很多人从十几年前《继承者们》就认识金美卿，这些年她不断出演主角们的妈妈，每次都带给大家深深感动。 你是从哪一部作品认识她呢？

最近三部同时在播剧里都有金美卿的身影，一个是《欢迎回到三达里》女主申惠善的妈妈「高美子」，一个是《死期将至》男主徐仁国的妈妈，另一个是《跟我说爱我》女主申铉彬的妈妈。 （同时追这三部真的很容易串戏XD）







今年60岁的金美卿从1999年开始演戏，20年前接到第一个妈妈角色，没想到从此「母运昌隆」，妈妈角色一个接一个，至今已经给70多个人演过妈妈，在金惠子、高斗心、金海淑之后跻身新一代「妈妈专业户」。



金美卿尤其经常为女主角饰演妈妈，朴实慈爱的眼神让很多观众很有共鸣，称赞她有一种浑然天成的娘家感，不忍心看她流泪。 金美卿实验的妈妈虽然凶人的时候也很可怕，但风暴过后一定会温柔地抱住女儿，永远给宝贝女儿最温柔可靠的臂膀。



金美卿的「荧幕女儿」们不计其数，先后演过《继承者们》朴信惠的妈妈、《又，吴海英》徐玄振的妈妈、《Go Back夫妇》张娜拉的妈妈、《哈罗掰掰，我是鬼妈妈》金泰希的妈妈、《代理公司》李宝英的妈妈等，还有《车贞淑医生》严正化的妈妈，实际上两人年龄只差6岁：









有趣的是，虽然金美卿剧中形象几乎都是朴实保守的全职主妇，但本人性格截然相反，从小就是不甘输给男生的孩子王、女强人，热爱机车、蹦极、潜水、打鼓，还当过打碟DJ！跟老公相处也是性别反转模式，金美卿给家里换灯泡，老公则在旁边递梯子、泡咖啡、关心进度XD





有人提议金美卿演中年爱情故事，可惜她对浪漫戏码很不感兴趣，听到那些爱得要死要活的歌词就很想吐槽：「干脆去死吧！」XD不过以她热爱极限运动且考了不少证照的条件，演双面生活的中年主妇应该不成问题，不知有没有导演考虑呢~



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