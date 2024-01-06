《BOYS PLANET》友誼不滅！陳冠叡曾力挺JAY &尹鐘佑台灣FM，換ONE PACT為他打氣！

《BOYS PLANET》去年4月落幕至今，仍有許多練習生維持著友誼，如陳冠叡與JAY（JAY CHANG）、尹鐘佑。

其實從尹鐘佑個人YouTube頻道，就可見到許多《BOYS PLANET》戰友的身影，包括陳冠叡、李歡喜、李東烈等等……一起跳舞或是出去玩。而去年8月JAY與尹鐘佑曾接連在台北舉辦粉絲見面會（Fan Meeting；FM），當時陳冠叡也特地連兩場都參加，全被現場粉絲捕捉！據YouTube節目《偶像建起來》，陳冠叡也曾邀請尹鐘佑到家裡玩。



本週日輪到陳冠叡要在自己家鄉舉辦FM，主辦單位近日釋出了一支影片，JAY與尹鐘佑的所屬團體ONE PACT特地替陳冠叡拍攝影片打氣！ONE PACT是由尹鐘佑、JAY CHANG、吳性珉、廉太均（TAG）與李藝譚組成，全員都是《BOYS PLANET》一員，去年11底甫出道。



陳冠叡今（6）日接受各大台灣媒體聯訪，據台媒報導，他還提到自己和已成為ZB1（ZEROBASEONE）出道的《BOYS PLANET》冠軍章昊維持著友誼，私下仍不時會見面、互相提點對方的表演。《BOYS PLANET》戰友們紛紛順利出道，希望陳冠叡也能如願啊！陳冠叡聯訪中也提及自己不避諱再參加選秀節目，會繼續把握各種機會。

最後附上陳冠叡台北見面會資訊，現場亦會售票。（延伸閱讀：‎「台灣囡仔」陳冠叡首場見面會就在本週日！入場小卡超有誠意中韓日都有！）



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