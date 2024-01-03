「台灣囡仔」陳冠叡首場見面會就在本週日！入場小卡超有誠意中韓日都有！

怎麼那麼暖心～這超值得收藏的啊!!!

在《BOYS PLANET》‎‎「耍金箍棒」‎、‎‎「轉手絹」一戰成名，舞蹈與歌唱也頗有實力的台灣練習生陳冠叡，生涯首場粉絲見面會終於要展開，就在本週日。

「翩然起舞 陳醉其中／破繭而出 獨冠心弦／風采非凡 才華叡出」，陳冠叡首場見面會特地回到台灣舉行，命名「2024 CHEN KUAN JUI ’RE：新‘ FANMEETING IN TAIPEI」，票已在上月開賣，開演時間是本月7日本週日，地點位在CLAPPER STUDIO（三創生活園區5樓）。



見面會福利裡一人一票就可索取的「台灣場限定小卡組」預覽圖已公開，每人都能拿到的三張小卡，正面就是陳冠叡自拍照，背面則是陳冠叡印刷簽名與手寫字，中文韓語日語都有！一般solo的韓星來台只會有兩種小卡，沒想陳冠叡的設計了三種，原來是要照顧三邊的「叡比」（粉絲名），這讓叡比們都感到相當動容。



很可惜的是，見面會舉行後兩週就是台灣高三生邁向大學之路相當重要的「學測」，或是時間正巧鄰近大學生期末考，許多學生粉絲遺憾沒能參與，也有一些日韓粉絲沒辦法飛來，看到小卡都相當羨慕、不禁哀嚎起來。

詳細售票與見面會資訊都在下方！想見見冠叡、想收藏他小卡的叡比可別錯過！目前還有票券，尚未購買的叡比加緊腳步啦！

▼「2024 CHEN KUAN JUI ’RE：新‘ FANMEETING IN TAIPEI」



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