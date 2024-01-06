【韓網熱帖】零下4度穿薄襯衫出國的男偶像

*原標題：第一次見到零下4度穿成這個鬼樣子出國的男人

男團ZB1（ZEROBASEONE）1月4日從韓國出發前往印度尼西亞參加第38屆金唱片獎，在零下4度的仁川機場接受媒體拍照時，其他成員都穿著冬裝大衣、帽衫等等，唯獨Richy只穿一件薄薄的襯衫，還要解開領口幾顆扣子、捲起袖口、做足造型。





入境時也是穿戴完整的造型。



아무래도 리키에게 공항은 런웨이니깐 pic.twitter.com/jU67CxuPsh — 베러 (@rickittty) January 3, 2024

原PO補充道：Ricky不是哈爾濱人，只是一個狠人。



시발 영하4도에 이지랄로 출국하는남자처음봄 아 존나지독해시발 pic.twitter.com/w1ZkZaUcIO — 마공 (@0O7bbang) January 4, 2024

韓國網友評論：

1. 這才叫偶像啊

2. Ricky的人設概念一直是狠人

3. 這是真人還是網文男主啊？

4. 衣服是一方面，連妝髮都要做到這樣華麗嗎？

5. 感覺隨時可以上台演出kkk

6. 這是真正的專業態度，好感爆棚耶

7. 比新娘妝更完美的造型kkk太好笑

8. 好像從沒見過他凌亂的模樣，每次出現都說完美偶像

9. Ricky在《BOYS PLANET》也是一直保持完美狀態，練舞都自己做好妝髮、穿黑襯衫，自我管理超狠kkk

10. 《BOYS PLANET》集體住宿時練習生們都說沒見過他素顏... 超強

11. 給成員們煮拉麵也穿一身黑、襯衫袖口捲起來kkk

12. ZB1團綜都會把他的名字單獨用另外一個花體來做字幕kkk

13. 狂攻美男，專業管理

14. 19歲正是耍帥凍到生病被媽媽罵的年紀啊kkk

15. 別看他外表是這樣，性格其實超可愛，太喜歡了

出處：https://theqoo.net/hot/3060636708

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