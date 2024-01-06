《BOYS PLANET》友谊不灭！陈冠睿曾力挺JAY &尹钟佑台湾FM，换ONE PACT为他打气！

《BOYS PLANET》去年4月落幕至今，仍有许多练习生维持著友谊，如陈冠睿与JAY（JAY CHANG）、尹钟佑。

其实从尹钟佑个人YouTube频道，就可见到许多《BOYS PLANET》战友的身影，包括陈冠睿、李欢喜、李东烈等等……一起跳舞或是出去玩。而去年8月JAY与尹钟佑曾接连在台北举办粉丝见面会（Fan Meeting；FM），当时陈冠睿也特地连两场都参加，全被现场粉丝捕捉！据YouTube节目《偶像建起来》，陈冠睿也曾邀请尹钟佑到家里玩。



本周日轮到陈冠睿要在自己家乡举办FM，主办单位近日释出了一支影片，JAY与尹钟佑的所属团体ONE PACT特地替陈冠睿拍摄影片打气！ONE PACT是由尹钟佑、JAY CHANG、吴性珉、廉太均（TAG）与李艺谭组成，全员都是《BOYS PLANET》一员，去年11底甫出道。



陈冠睿今（6）日接受各大台湾媒体联访，据台媒报导，他还提到自己和已成为ZB1（ZEROBASEONE）出道的《BOYS PLANET》冠军章昊维持著友谊，私下仍不时会见面、互相提点对方的表演。《BOYS PLANET》战友们纷纷顺利出道，希望陈冠睿也能如愿啊！陈冠睿联访中也提及自己不避讳再参加选秀节目，会继续把握各种机会。

最后附上陈冠睿台北见面会资讯，现场亦会售票。（延伸阅读：‎「台湾囡仔」陈冠睿首场见面会就在本周日！入场小卡超有诚意中韩日都有！）



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