【有雷】《換乘戀愛3》絕殺CP出現了！糾纏長達13年、交往3次分手3次，曾是同家練習生為愛放棄夢想

《換乘戀愛3》剛開播時還有人挑剔顏值不如第二季、交往時間太短等等，最新公開的第3集馬上放狠招力挽狂瀾！從十幾歲一起走到三十幾歲，要如何看著對方跟別人約會啊~ᅲᅲ

戀愛真人秀《換乘戀愛》在第二季憑藉海恩賢圭CP獲得爆炸性人氣，盼了許久終於迎來第三季！目前剛剛播到第3集，已經出現不遜於第二季的敘事，非常好哭了…



*以下包含第3集關鍵內容！



最新一集介紹了第三對情侶宋多惠和徐東振，兩人從2010年12月交往到2023年6月，中間只有4個月分手時間，也就是說13年的青春時光幾乎全部共同度過！



多惠和東振是在音樂學院認識，女方第一次對異性心動、追了男方2年，男方也連第一次告白的地點都記得清清楚楚。 當時兩人是同家公司練習生，根據規定如果戀愛必須有一個人離開公司，而他們為了支持對方的夢想都自願選擇退出，結果就是雙雙離開公司。



後來多惠在其他公司以女團BESTie出道，東振退伍後為她充當經紀人，每當她想要學習新東西，東振也都會出資支持。 多惠對東振也是一往情深，就算活動期間每天只有2小時休息，也寧願放棄睡眠跟東振見面ᅲᅲ



兩人交往期間留下無數的信件和影像記錄，在節目裡公開看得人好心痛ᅲᅲ從青澀到成長的全部過程，多惠和東振都認為從對方那裡獲得的更多，一句對對方的抱怨都沒有。 然而這樣的戀情還是走向終點：東振為支持多惠追夢找了份穩定但辛苦的工作，然而單方面的犧牲終究令兩人關係變差，東鎮提出了分手。 （想起《死期將至》男主角啊ᅲᅲ）



看到兩人的故事後MC們全部哭成淚人、無法想象交往13年如何分手，網友也感慨簡直跟離婚沒差別。 多惠上節目是為了徹底斬斷留戀，但面對那條線時卻終究不忍心下手，反而東振狠心剪斷關係，只為讓多惠能毫無留戀地走向下一段戀情。



小編覺得兩人根本還愛著對方，但下一期就要看著對方跟不同人約會，堪稱史上最虐場面啊！為了這一對CP，《換乘戀愛3》也必須追下去了！香港觀眾可在黃Viu煲劇平台追蹤~



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