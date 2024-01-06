【有雷】《换乘恋爱3》绝杀CP出现了！纠缠长达13年、交往3次分手3次，曾是同家练习生为爱放弃梦想

《换乘恋爱3》刚开播时还有人挑剔颜值不如第二季、交往时间太短等等，最新公开的第3集马上放狠招力挽狂澜！从十几岁一起走到三十几岁，要如何看著对方跟别人约会啊~ᅲᅲ

恋爱真人秀《换乘恋爱》在第二季凭藉海恩贤圭CP获得爆炸性人气，盼了许久终於迎来第三季！目前刚刚播到第3集，已经出现不逊於第二季的叙事，非常好哭了…



*以下包含第3集关键内容！



最新一集介绍了第三对情侣宋多惠和徐东振，两人从2010年12月交往到2023年6月，中间只有4个月分手时间，也就是说13年的青春时光几乎全部共同度过！



多惠和东振是在音乐学院认识，女方第一次对异性心动、追了男方2年，男方也连第一次告白的地点都记得清清楚楚。 当时两人是同家公司练习生，根据规定如果恋爱必须有一个人离开公司，而他们为了支持对方的梦想都自愿选择退出，结果就是双双离开公司。



后来多惠在其他公司以女团BESTie出道，东振退伍后为她充当经纪人，每当她想要学习新东西，东振也都会出资支持。 多惠对东振也是一往情深，就算活动期间每天只有2小时休息，也宁愿放弃睡眠跟东振见面ᅲᅲ



两人交往期间留下无数的信件和影像记录，在节目里公开看得人好心痛ᅲᅲ从青涩到成长的全部过程，多惠和东振都认为从对方那里获得的更多，一句对对方的抱怨都没有。 然而这样的恋情还是走向终点：东振为支持多惠追梦找了份稳定但辛苦的工作，然而单方面的牺牲终究令两人关系变差，东镇提出了分手。 （想起《死期将至》男主角啊ᅲᅲ）



看到两人的故事后MC们全部哭成泪人、无法想象交往13年如何分手，网友也感慨简直跟离婚没差别。 多惠上节目是为了彻底斩断留恋，但面对那条线时却终究不忍心下手，反而东振狠心剪断关系，只为让多惠能毫无留恋地走向下一段恋情。



小编觉得两人根本还爱著对方，但下一期就要看著对方跟不同人约会，堪称史上最虐场面啊！为了这一对CP，《换乘恋爱3》也必须追下去了！香港观众可在黄Viu煲剧平台追踪~



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