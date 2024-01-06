超溫馨一幕！SHINee泰民探身和潤娥打招呼，喊「努那」！網友：好像求關注的大狗狗

努那呀（韓文「姊姊」的意思），快看看我！

2023年MBC歌謠大祭典上出現了可愛的一幕，事情的主人公是SHINee泰民和少女時代潤娥。

當天，潤娥是歌謠大祭典的MC，身穿一襲鵝黃色抹胸長禮服，披著棕色的長髮，宛若在逃的迪士尼公主。 表演結束後，所有演出嘉賓們登台亮相，眾人都站在主持人的身後。 此時SHINee成員泰民從另一邊穿過主持人潤娥和黃旼炫，來到了隊友身邊。 接著他露出燦爛地笑容，探出半個身子朝著潤娥說了一句話，雖然現場伴隨著音樂聲很吵雜，但從他口型能夠判斷出泰民說的是「你好」。 第一次潤娥並沒有聽見，於是泰民再次探身，這次喊的是「怒那」，聽到聲音的潤娥也轉過身來，朝著弟弟看心揮手示意。



231231-240101 가요대제전 #태민



태민이 젤 늦게 나와서 ㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 미노영한테 엉덩이 한 대 맞고 윤아님한테 누나! 하면서 인사함

완전 헤헤치즈 pic.twitter.com/fRLVCoEhd2 — 포리 (@taemporin) December 31, 2023

潤娥1990年出生，2007年作為少女時代的一員出道。 泰民1993年出生，2008年以SHINee成員身份出道，前者既是姐姐也是前輩，兩人還同屬於SM娛樂，關係自然很親近。

這一幕正巧被現場的粉絲捕捉到，隨後公開在了網路上，引發了大家的熱議，不少人留言稱：「泰民笑得像一隻大狗狗，太可愛了」、「潤娥：姐姐我在上班」、「怎麼 有人30歲了還像和小孩子，也太可愛了」、「好喜歡這種氛圍」、「像個求關注的孩子」、「這是『怒那鬧木耶波哟』（누나 너무 예뻐요）」等。

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