羅PD凌晨突襲...成功綁架SEVENTEEN，成員們都超慌張！《NANA TOUR》首播收視2.1%，奪同時段第一！

tvN新旅行綜藝《NANA TOUR with SEVENTEEN》在5日首播，第一集全國收視是2.1%、首都圈是2.3%。

爲了給在《出差十五夜-SEVENTEEN篇》中收到《出演花樣青春》的 SEVENTEEN 送上驚喜旅行，製作組很努力規劃一切！Pledis娛樂只有兩人知道、提前與總管隊長 S.coups 見面、策劃假節目（找了幫手柳演錫），羅PD爲了不被 SEVENTEEN 的粉絲們捕捉，沒有直飛東京，還到福岡轉機 XD



但羅PD準備在飯店突襲時，卻在走廊遇到正好要回房間的 Hoshi ，彼此都超慌張，羅PD趕緊跟他解釋狀況，之後成功突襲演唱會結束後在慶祝的 Joshua、珉奎、勝寛和Dino。在

睡夢中被突襲的成員們，各種反應也吸引大家視線，DK一睜開眼，就看到成員們在跳〈Left & Right〉，雖然有些驚慌失措但最後還跟著跳舞，淨漢則說：「早就做好去旅行的準備！」Woozi 則陷入緩衝，圓佑和 Vernon 掩飾不住內心的困惑。以爲是要去其他節目旅行的 Jun 和 THE 8，也因為和成員們一起去的旅行而感到高興。



此前在製作發佈會上，羅PD提到收視公約，表示如果收視超3％的話，就會帶 SEVENTEEN 在韓國兩天一夜的旅行。5日首播也開出2.1%的收視，也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「是男團綜藝，比想象的要好，真希望一直都好」、「3%一定要試試看..」、「從下週開始旅行和玩遊戲應該會很有趣」、「成員們幾乎都不認識，昨天看的時候很有意思」、「比想象的要好，下週再漲吧」、「本來就有好感，但是看完更有好感，我理解制作組爲什麼成爲粉絲了」、「昨天看了覺得很有趣，下週也會看的」等等。



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