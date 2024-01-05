BXB回歸先翻唱Turbo〈The Black Cat Nero〉！河珉一頭紅髮超吸睛～

男團BXB（Jihun智訓、Hyunwoo炫佑、Siwoo始遇、Hamin河珉）11日將攜第二張單曲專輯《Chapter 2. Wings》回歸，先行曲〈The Black Cat Nero〉率先公開。

BXB去年上半年化名「4點」參加男團競演生存節目《PEAK TIME》，8月推出首張單曲專輯《Chapter 1. Our Youth》，專輯欲傳達最耀眼最心動的學生時期，而時隔4個月推出的《Chapter 2. Wings》則是要擺脫學校、補習班等反覆的日常，描述青春的自由與從中獲得的快樂、回憶等等。



正式回歸前，BXB先公開了先行曲〈The Black Cat Nero〉，〈The Black Cat Nero〉最早是義大利童謠，1995年Turbo（時任成員金鍾國與金正男）曾翻唱，爆紅成為韓國國民歌曲之一，‎ATEEZ 2021年也曾翻唱並收錄於專輯《Season Songs》中。



今（5）日上午BXB前往KBS《Music Bank》（音樂銀行）打歌，河珉一頭紅髮相當顯眼，四人比出各種貓咪相關姿勢，包括時下流行的貓咪愛心。



〈The Black Cat Nero〉舞台稍早已公開：



最後來聽聽他們4個月前帶來的〈Planet〉吧！不曉得此次主打歌是什麼風格呢？



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