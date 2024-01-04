【韓網熱帖】想貸款追偶像，以後的事等30歲再說

有網友發文說「想貸款跟偶像行程、以後的事等30歲的時候再說」，大部份留言都在勸阻ᅲᅲᅲ去一次見面會要燒掉幾百萬（韓元），這種想法雖然可以理解... 但還是太危險了

​韓國網友評論：

1. 阿一古趕快醒醒

2. 收拾殘局的很可能不是30代的你，而是你的爸媽...

3. 正在脫粉路上的我想說，即便是手裡已經有的錢也不要用來追著偶像到處跑kkk

4. 用什麼貸款啊？高利貸嗎？那很可能連30歲都沒有啊kkk

5. 追星是業餘愛好的一部份，而業餘愛好是為了現實生活更快樂，為什麼要讓生活變得痛苦呢...（過度投入的人也是）

6. 很想推他一把，想做就做吧，記得PO後記，我很好奇~

7. 有這種想法的人就算勸也不會聽的

8. 毀掉人生的方法還真是多姿多彩

9. 他追的偶像如果看到這個也會勸阻吧

10. 貸款追星的話，30歲之前就會見到地獄

11. 不可以，如果那麼想見偶像話不如努力到他們公司上班，偶像不值得你丟掉人生

12. 這樣的人很多... 我朋友也是用信用卡貸款追星，他們那夥人全都在欠卡債

13. 拜託選擇CP值高的追星方式，不然脫粉的時候只剩後悔和空空的存摺

14. 有個朋友連人氣偶像的海外行程都會跟，3天就燒掉800萬。 他家境富裕劃父母的卡所以還好，貸款就...

15. 我當站姐時有個貸款跟行程的朋友，剛到30歲就申請個人破產了...

16. 一無所有的30代如何償還過去的債務啊... 還不如20代的時候努力工作，30代再用存下的錢追偶像

出處：https：//theqoo.net/hot/3059004964

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