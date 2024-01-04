李帝勳新劇《搜查班長1958》預告終於來啦！橫掃惡勢力放狠話：「保護弱者、抓捕壞蛋」

MBC今年第一部劇《搜查班長1958》今日釋出首支預告片，經典老劇新編加上李帝勳、李東輝等主演陣容，必須排進追劇清單啊！

《搜查班長1958》改編自MBC於1971年至1989年播出的國民刑事劇《搜查班長》，作為前傳講述男主角「朴英漢」1958年剛剛調到首爾時的故事。

在野蠻的年代裡，專門抓小偷的刑警朴英漢和個性豐富的三名同事組成團隊，用常識擊碎腐敗權力的不合理，成為為民除害的刑警。 充滿復古元素的搜查過程將為年輕觀眾帶來浪漫和趣味、別具一格的痛快淋漓，也給當年追過《搜查班長》的觀眾一次回味和感動的機會。

今日公開的預告片中，李帝勳自我介紹：「我是來自黃泉的朴英漢。 我學到的是一旦證實嫌疑就應該徹底關進監獄。 」李東輝飾演鐘南警署刑警、人稱瘋狗的「金尚順」，正當對充斥腐敗與不公的現實感到疲憊時，遇到了與眾不同的刑警朴英漢，人生開始發生轉折。



朴英漢號稱「京畿道擒賊率第一」、為追捕犯人不顧一切，但1958年逐漸進入黑暗時代，首爾的刑事調查並不容易。 從兇殺案到汽車爆炸事故，再到赤手空拳與歹徒槍戰。 在這種艱難情況下，朴英漢和他的同事們一起經歷失望、憤怒、流淚，心中的信念愈加堅定：「我們只要記住兩件事，保護弱者，抓捕壞蛋。 」



崔宇成飾演天生怪力的米店青年「趙慶煥」，日後成為鐘南警署的「棕熊手臂」。 尹賢秀飾演精英人才「徐浩政」，夢想成為著名搜查官的，日後成為鐘南警署的「諸葛亮」。



《搜查班長1958》由《機密同盟》金成勛導演執導、《黑色太陽》團隊發掘的新人編劇金永信執筆，《金科長》《熱血司祭》《黑道律師文森佐》朴才範擔任creator。 目前尚未公開具體開播日期，先來看預告解解饞吧！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞