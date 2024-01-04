【韩网热帖】想贷款追偶像，以后的事等30岁再说

有网友发文说「想贷款跟偶像行程、以后的事等30岁的时候再说」，大部份留言都在劝阻ᅲᅲᅲ去一次见面会要烧掉几百万（韩元），这种想法虽然可以理解... 但还是太危险了

​韩国网友评论：

1. 阿一古赶快醒醒

2. 收拾残局的很可能不是30代的你，而是你的爸妈...

3. 正在脱粉路上的我想说，即便是手里已经有的钱也不要用来追著偶像到处跑kkk

4. 用什么贷款啊？高利贷吗？那很可能连30岁都没有啊kkk

5. 追星是业余爱好的一部份，而业余爱好是为了现实生活更快乐，为什么要让生活变得痛苦呢...（过度投入的人也是）

6. 很想推他一把，想做就做吧，记得PO后记，我很好奇~

7. 有这种想法的人就算劝也不会听的

8. 毁掉人生的方法还真是多姿多彩

9. 他追的偶像如果看到这个也会劝阻吧

10. 贷款追星的话，30岁之前就会见到地狱

11. 不可以，如果那么想见偶像话不如努力到他们公司上班，偶像不值得你丢掉人生

12. 这样的人很多... 我朋友也是用信用卡贷款追星，他们那伙人全都在欠卡债

13. 拜托选择CP值高的追星方式，不然脱粉的时候只剩后悔和空空的存摺

14. 有个朋友连人气偶像的海外行程都会跟，3天就烧掉800万。 他家境富裕划父母的卡所以还好，贷款就...

15. 我当站姐时有个贷款跟行程的朋友，刚到30岁就申请个人破产了...

16. 一无所有的30代如何偿还过去的债务啊... 还不如20代的时候努力工作，30代再用存下的钱追偶像

出处：https：//theqoo.net/hot/3059004964

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