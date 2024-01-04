《恢單4Men》卓在勳和女兒對話超爆笑！「生活費不夠了」「你也是嗎？我也是」

2023年年末拿下《SBS演藝大賞》的「即興之王」卓在勳，在拿賞前的《脫掉鞋子恢單4Men》集數中也迸出超爆笑內容，你們看過了嗎？

事情是這樣子的，演員鄭尚勳、金志映、裕善做客的一集，卓在勳聊到兒女，分享了自己與女兒的對話：

女兒：「父親，我生活費不夠了」

卓在勳：「你也是嗎？我也是！」

女兒：「顆顆顆」

卓在勳：「需要多少？」

卓在勳：「是過怎樣的生活」

女兒：「可以說是藝術家的生活……？」

卓在勳：「藝術總是飢餓的」

卓在勳：「要給多少錢？」

女兒：「就像你愛我那樣多」

卓在勳：「那有可能不會給你」

卓在勳：「不要太難過」

卓在勳：「絕交」



這對假面父女(???)一來一往對話笑翻所有人了！後來他們直接通電話了，卓在勳還是給了女兒生活費，結果過了三天換兒子了。卓在勳：「老二好像是聽說了，想從我這邊坑一筆錢，也打電話來了。他們私下肯定討論了：『你也試試吧！』」（兒子）說一樣的話，還想說哪裡聽過？」



李常敏對卓在勳說現在賺多了就給多一點沒關係，卓在勳卻一本正經的說自己現在賺不多，此時金俊昊神來一筆……「哥你也對父親發訊息，說生活費不夠了，跟混凝土會長說啊！（然後混凝土會長父親就會回應）『你也是嗎？我也是！』」



要知道，卓在勳可以說是富二代，爸爸是韓國年銷售額180億韓元的混凝土公司會長裴祖雄（按：水泥是混凝土原料之一，卓在勳本名裴晟佑），但卓在勳拒絕繼承家業當了歌手進演藝圈，就算演藝事業曾經重創也不曾妥協，這就成了節目上藝人同事經常拿出來做效果的哏（笑話），才會有金俊昊那句話啊XDDD。

▼快來看這段影片吧！網友都稱讚卓在勳真的很好笑，女兒似乎也繼承了呢！



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