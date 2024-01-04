服兵役不耽誤放閃！孔曉振老公每天定時傳預約email，「這一點」打動曾是不婚主義的她！

昨晚這期《劉QUIZ ON THE BLOCK》請來孔曉振做客，聊到婚姻和丈夫Kevin Oh（凱文·吳）時，整個人都在散發幸福的氣息~
孔曉振透露兩人相識過程，原來是從「金錢關係」開始XD彼時孔曉振剛拍完《山茶花開時》想要休息、到處看表演，其中一次就是看了Kevin Oh的演出，後來去海外看演奏會又通過Kevin買票，於是在連電話號碼都沒互換的情況下先知曉了對方的存摺帳號。 再後來孔曉振去美國旅行時剛好Kevin也在美國家裡，於是相約吃飯，回國後孔曉振主動傳簡訊給他，就這樣慢慢熟悉起來。
孔曉振原本是不婚主義者，直到遇見真命天子：「我自認勤勞、愛運動、工作能力好、待人友善，但他居然比我更加優秀耶。 」孔曉振手機裡給Kevin的設定名是「Angel」，誇張地說真的見過他的天使翅膀。 Kevin是在美國長大的韓裔，孔曉振稱他講韓文簡單直接、不留誤會空間、彷彿純白天使，讓黑暗又難搞的她也變得溫和起來，聊起老公雙眼閃閃發亮。
其實錄這期節目前兩天Kevin剛剛入伍服兵役，孔曉振每晚以淚洗面、當天腦袋還很混亂，但驚喜的是Kevin居然提前寫好數封Email，預約每天早上10點傳給孔曉振！孔曉振驚喜又感動：「像電影一樣，他原來是這麼擅長做event的人嗎？」 還說結婚之後跟談戀愛時感覺不同，仿彿突然產生血緣關係一般、無法拒絕地互相牽引，甚至願意代替對方承受病痛。
很多網友看過節目後感慨孔曉振比結婚之前看起來更加快樂幸福，羨慕她遇到美滿姻緣，感受到比戀愛更大的愛與安定感。
此外，孔曉振與比自己小11歲的Kevin Oh穩定交往兩年後，2022年4月被爆出戀情時雙方都乾脆利落地承認，同年10月便在紐約舉辦婚禮。
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