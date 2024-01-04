《恢单4Men》卓在勋和女儿对话超爆笑！「生活费不够了」「你也是吗？我也是」

2023年年末拿下《SBS演艺大赏》的「即兴之王」卓在勋，在拿赏前的《脱掉鞋子恢单4Men》集数中也迸出超爆笑内容，你们看过了吗？

事情是这样子的，演员郑尚勋、金志映、裕善做客的一集，卓在勋聊到儿女，分享了自己与女儿的对话：

女儿：「父亲，我生活费不够了」

卓在勋：「你也是吗？我也是！」

女儿：「颗颗颗」

卓在勋：「需要多少？」

卓在勋：「是过怎样的生活」

女儿：「可以说是艺术家的生活……？」

卓在勋：「艺术总是饥饿的」

卓在勋：「要给多少钱？」

女儿：「就像你爱我那样多」

卓在勋：「那有可能不会给你」

卓在勋：「不要太难过」

卓在勋：「绝交」



这对假面父女(???)一来一往对话笑翻所有人了！后来他们直接通电话了，卓在勋还是给了女儿生活费，结果过了三天换儿子了。卓在勋：「老二好像是听说了，想从我这边坑一笔钱，也打电话来了。他们私下肯定讨论了：『你也试试吧！』」（儿子）说一样的话，还想说哪里听过？」



李常敏对卓在勋说现在赚多了就给多一点没关系，卓在勋却一本正经的说自己现在赚不多，此时金俊昊神来一笔……「哥你也对父亲发讯息，说生活费不够了，跟混凝土会长说啊！（然后混凝土会长父亲就会回应）『你也是吗？我也是！』」



要知道，卓在勋可以说是富二代，爸爸是韩国年销售额180亿韩元的混凝土公司会长裴祖雄（按：水泥是混凝土原料之一，卓在勋本名裴晟佑），但卓在勋拒绝继承家业当了歌手进演艺圈，就算演艺事业曾经重创也不曾妥协，这就成了节目上艺人同事经常拿出来做效果的哏（笑话），才会有金俊昊那句话啊XDDD。

▼快来看这段影片吧！网友都称赞卓在勋真的很好笑，女儿似乎也继承了呢！



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