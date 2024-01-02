U-KISS Hoon & Girl's Day前成員志善稍早當父母了！U-KISS成員紛紛祝賀

U-KISS Hoon與曾為Girl's Day、NEW.F.O與S＃afla成員的志善（黃志善、JN），今（2）起正式為人父母。

Hoon與黃志善2022年5月完婚，去年10月4日「天使節」宣布妻子懷孕，並透露寶寶是兒子。稍早，Hoon發了張寶寶腳丫子照，宣布兒子時隔10個月建康的誕生了。



「大家好 我是Hoon！非常可愛的兒子，時隔10個月終於健康的來到了我們夫妻的懷抱……！是非常感動和幸福的瞬間。時時刻刻感謝辛苦的妻子和兒子，我會更加努力勤奮的！！祝大家今天也度過最幸福的一天！謝謝！」



黃志善產前約一週才拍下孕婦寫真，產後也發文：「非常感謝……24.12／HH.H」



Hoon這幾年可以說好消息不斷，2022年結婚，2023年除了solo活動之外也迎來U-KISS慶祝15週年以六人體回歸，回歸反響不錯，而今2024剛開始又當了爸爸。Hoon當爸的貼文底下，可見U-KISS成員紛紛祝福，如Eli、亞歷山大和秀鉉，演員河俊也出現。



志善2010年以Girl's Day出道，不過短短兩個月就離開，隔年組New.F.O（時名JN）卻也不長久，2018年再以S＃afla三度出道。志善和Hoon是2014年因音樂劇《宮》相識相戀，愛情長跑8年結婚，現在當了父母又邁入新人生階段。



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