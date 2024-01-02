U-KISS Hoon & Girl's Day前成员志善稍早当父母了！U-KISS成员纷纷祝贺
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U-KISS Hoon & Girl's Day前成员志善稍早当父母了！U-KISS成员纷纷祝贺

明星   2024年1月2日   星期二17:52   草莓  

（封面图源：IG@_j_i_s_e_o_n_、IG@yhm1991）

U-KISS Hoon与曾为Girl's Day、NEW.F.O与S＃afla成员的志善（黄志善、JN），今（2）起正式为人父母。

（图源：IG@_j_i_s_e_o_n_）

Hoon与黄志善2022年5月完婚，去年10月4日「天使节」宣布妻子怀孕，并透露宝宝是儿子。稍早，Hoon发了张宝宝脚丫子照，宣布儿子时隔10个月建康的诞生了。

「大家好 我是Hoon！非常可爱的儿子，时隔10个月终於健康的来到了我们夫妻的怀抱……！是非常感动和幸福的瞬间。时时刻刻感谢辛苦的妻子和儿子，我会更加努力勤奋的！！祝大家今天也度过最幸福的一天！谢谢！」

黄志善产前约一周才拍下孕妇写真，产后也发文：「非常感谢……24.12／HH.H」

Hoon这几年可以说好消息不断，2022年结婚，2023年除了solo活动之外也迎来U-KISS庆祝15周年以六人体回归，回归反响不错，而今2024刚开始又当了爸爸。Hoon当爸的贴文底下，可见U-KISS成员纷纷祝福，如Eli、亚历山大和秀铉，演员河俊也出现。

（图源：IG@yhm1991）

志善2010年以Girl's Day出道，不过短短两个月就离开，隔年组New.F.O（时名JN）却也不长久，2018年再以S＃afla三度出道。志善和Hoon是2014年因音乐剧《宫》相识相恋，爱情长跑8年结婚，现在当了父母又迈入新人生阶段。
（图源：TVDaily）

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