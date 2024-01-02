專注現任！《烈女朴氏》李世榮甩李俊昊緊牽裴仁爀，《戀人》南宮珉&安恩真不甘示弱XD

各位還記得年末剛結束的《2023 MBC演技大賞》嗎？哪一幕最讓你印象深刻呢？對小編來說是這一幕……

最佳CP賞公布得獎前的訪問環節，主持人金聖柱問以《烈女朴氏契約結婚傳》入圍的李世榮是不是拿過，李世榮回答前年以《衣袖紅鑲邊》和李俊昊拿過，但不等主持人繼續問，馬上表明自己「和新的男人結婚了」，她「新的男人」裴仁爀在一旁馬上害羞(?)笑彎腰，李世榮一不做二不休主動牽起裴仁爀的手，這一連串動作引發現場粉絲尖叫啊！螢幕前追直播的你是不是也尖叫了？



金聖柱繼續問李世榮有沒有信心得獎，她看向前輩南宮珉和安恩真（以《戀人》入圍）表達了可能不會得獎，但又！牽起裴仁爀的手！兩人緊牽了好一陣子，換裴仁爀回答的時候也一樣。



金聖柱看了便笑說李世榮裴仁爀這對「薄荷CP」手牽緊緊，看來可以和南宮珉安恩真的「張彩CP」一較高下了，結果南宮珉安恩真不甘示弱，馬上牽手還舉高高，表情相當有趣。



MBC演技大賞CP賞往年都只能選一對啊！最終由「張彩CP」拿下，不過「薄荷CP」確實也放閃甜到觀眾了吧！



▼相關影片（李世榮和「前任」李俊昊的CP賞也回顧一下吧～）



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