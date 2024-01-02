韓媒爆足球明星李康仁＆APRIL出身李娜恩正在熱戀中！李娜恩方面立即否認約會傳聞，稱「只是熟人關係」

今日（2日）韓媒《The Fact》公開韓國國家足球隊的忙內兼法甲聯賽巴黎聖日耳曼足球俱樂部的李康仁和女團 APRIL 出身的演員李娜恩約會的場景。

據報導，李娜恩在《2026年國際足總世界盃外圍賽– 亞洲區第二輪》比賽前的去年11月14日、15日，來到選手團宿舍所在的汝矣島酒店地下停車場，與李康仁在車內約會。比賽結束後，在李娜恩的家（京畿道九里市公寓）度過了一段時光，並公開去年年末兩人約會照。

《The Fact》還補充道，李娜恩的經紀公司 Namoo Actors 雖然承認與李康仁見過面，但謹慎地表示「不是戀人關係」。

戀愛報導公開後，李娜恩的經紀公司 Namoo Actors 也立即反駁，兩人只是「熟人關係」，絕對不是戀愛。

李康仁在2005年播出的KBS綜藝《飛吧，小射手》中被稱爲足球神童，受到很大的關注，之後去西班牙留學足球。經過瓦倫西亞、皇家馬略卡等，去年9月轉會到世界著名俱樂巴黎聖日耳曼（PSG），成爲了話題。

2015年以 APRIL 出道的李娜恩憑藉多首熱門歌曲受到很多人的喜愛，2017年正式以演員出道，通過網路劇《A-TEEN》、電視劇《嘻哈王－納斯那街》、《意外發現的一天》等作品活動，鞏固演員的地位，但是在2021年因APRIL內出現「孤立爭議」，導致形象重挫。2022年與演員經紀公司 Namoo Actors 簽約，將出演1月26日首播的新劇《財閥X刑警》。



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