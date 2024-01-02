電視劇流行以「重啟人生」為題材！《死期將至》《和我老公結婚吧》都在2024第一週公開！

近來有幾部由網路漫畫所改編成的電視劇，紛紛以這一回現實人生悲慘的結束，並再次投入人生為主題展開故事，雖然知道是虛構情節，卻也藉此讓觀眾們得到代理滿足。

人生過得失敗又痛苦，搞砸了這一世的主角們，得到了重生的機會而再度投入生命中，有許多電視劇都上演相似的主題，包含之前的《Again My Life》《財閥家的小兒子》等。在2023年底更公開的《死期將至》，與剛播畢的《完美的結婚公式》，接下來還有2024年1月1日首播的《和我老公結婚吧》，也都有著類似的設定。



12月15日公開了第一部份的《死期將至》，描述男主角崔怡在（徐仁國飾）在求職失敗多年後自卑輕生，下了地獄卻遇見了「死亡」（朴素丹飾）並且要他接受重生12次，感受瀕死瞬間的懲罰。《死期將至》公開4集後大獲好評，除了男主角們個個帥氣以外，崔怡在更逐漸感受到自己輕生之後，讓深愛他的人承受了多少痛苦，雖然劇情開展快速，但同樣讓觀眾們也在短時間內投入了每一段的人生，也讓觀眾們期待著後續第二部份的劇情，即將在1月5日完整公開。



日前在MBN已終演的電視劇《完美的結婚公式》也採用同樣的設定，劇情描述得知了自己的丈夫是因為愛上自己的妹妹才舉行婚禮的韓苡珠，在事故死亡的瞬間也獲得了復仇的重生機會，於是她選擇與妹妹所愛的男子結婚。



在2024年元旦晚間公開的tvN新作《和我老公結婚吧》也同樣描述著重啟人生的故事。生病的太太朴敏英，目睹了老公與閨密出軌的事實，甚至還遭到殺害含冤而離世，沒想到她竟回到了10年前，第二次的人生她將以完全不一樣的態度而活，試圖改變自己的悲慘命運。



這樣的重生題材，近來在網路漫畫與小說，以及電視劇中都相當受到歡迎，韓國知名文化評論家也表示，透過幻想體驗多元化的不同人生，是相當有魅力的影視素材，特別是給身處於挫折以及悲慘現實的年輕人，有種代理滿足的感受。當然除了這樣的人物設定以外，劇情的內容也是相當重要，必須有吸引力才可能是一部具有競爭力的作品。



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