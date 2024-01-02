朴敏英新劇《和我老公結婚吧》發佈會現場為前男友事件道歉：一直都在後悔，是身體和精神上很痛苦的一年

朴敏英為前男友事件道歉。

新年第一天，tvN新月火劇《和我老公結婚吧》製作發佈會在線上舉行，朴敏英、羅人友、李伊庚、宋昰昀、李起光等主演出席了活動。



發佈會上朴敏英提到前男友爭議，並為此道歉。 早前，朴敏英前男友姜鍾賢因涉嫌聯合妹妹挪用眾多相關公司資金，還通過非法的資金交易來操縱相關股價，造成多名民眾受騙。 姜鍾賢被爆出與朴敏英交往時，朴敏英的姐姐也被挖出在姜鍾賢底下的公司裡擔任外部理事一職。不過，朴敏英也快刀斬亂麻，當天戀情被爆，第二天就宣布已經分手。可惜因為交往過，朴敏英還是被波及到，遭到檢方傳喚，名譽受到影響。

時隔數月，朴敏英終於親自開頭提到此事，表示：「實際上（去年）是身體和精神上很痛苦的一年，當我還在考慮到底能不能演好這種作品時，是導演給我打了電話。 （那段時間）說長不長說短不短，我一直都在後悔。在精神科接受腦波檢查的時候，我的自責感已經出現了紅色危險信號。 」

朴敏英繼續表示：「那件事情反而讓我去思考我的本職工作是什麼，什麼時候是幸福的時候，片場也如之前一樣只要好好表演就會察覺（自己）『美到發光』，給我上了一課。 」



「現在我已經接納了一切，想要告訴大家讓大家費心了，雖然早點說可能會更好，但我想要以健康的面貌，更真誠的態度向喜歡我、珍惜我的朋友們說一句對不起。不再引起任何負面消息，作為演員好好展現好的一面才是正確的答案，過去的20年裡我一直說要成為讓大家引以為傲的演員，（那件事情）我真的很後悔，我會好好回到之前的狀態，還請大家多多關注。 」

此外，《和我老公結婚吧》講述了女主「姜智媛」（朴敏英 飾）親眼目睹了丈夫「朴敏煥」（李伊庚 飾）和閨蜜「鄭秀敏」（宋昰昀 飾）出軌，被兩人殺害之後重生會到10年前，開始第二次報仇的故事 。

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