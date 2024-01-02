韩媒爆足球明星李康仁＆APRIL出身李娜恩正在热恋中！李娜恩方面立即否认约会传闻，称「只是熟人关系」

今日（2日）韩媒《The Fact》公开韩国国家足球队的忙内兼法甲联赛巴黎圣日耳曼足球俱乐部的李康仁和女团 APRIL 出身的演员李娜恩约会的场景。

据报导，李娜恩在《2026年国际足总世界杯外围赛– 亚洲区第二轮》比赛前的去年11月14日、15日，来到选手团宿舍所在的汝矣岛酒店地下停车场，与李康仁在车内约会。比赛结束后，在李娜恩的家（京畿道九里市公寓）度过了一段时光，并公开去年年末两人约会照。

《The Fact》还补充道，李娜恩的经纪公司 Namoo Actors 虽然承认与李康仁见过面，但谨慎地表示「不是恋人关系」。

恋爱报导公开后，李娜恩的经纪公司 Namoo Actors 也立即反驳，两人只是「熟人关系」，绝对不是恋爱。

李康仁在2005年播出的KBS综艺《飞吧，小射手》中被称爲足球神童，受到很大的关注，之后去西班牙留学足球。经过瓦伦西亚、皇家马略卡等，去年9月转会到世界著名俱乐巴黎圣日耳曼（PSG），成爲了话题。

2015年以 APRIL 出道的李娜恩凭藉多首热门歌曲受到很多人的喜爱，2017年正式以演员出道，通过网路剧《A-TEEN》、电视剧《嘻哈王－纳斯那街》、《意外发现的一天》等作品活动，巩固演员的地位，但是在2021年因APRIL内出现「孤立争议」，导致形象重挫。2022年与演员经纪公司 Namoo Actors 签约，将出演1月26日首播的新剧《财阀X刑警》。



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