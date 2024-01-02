电视剧流行以「重启人生」为题材！《死期将至》《和我老公结婚吧》都在2024第一周公开！

近来有几部由网路漫画所改编成的电视剧，纷纷以这一回现实人生悲惨的结束，并再次投入人生为主题展开故事，虽然知道是虚构情节，却也藉此让观众们得到代理满足。

人生过得失败又痛苦，搞砸了这一世的主角们，得到了重生的机会而再度投入生命中，有许多电视剧都上演相似的主题，包含之前的《Again My Life》《财阀家的小儿子》等。在2023年底更公开的《死期将至》，与刚播毕的《完美的结婚公式》，接下来还有2024年1月1日首播的《和我老公结婚吧》，也都有著类似的设定。



12月15日公开了第一部份的《死期将至》，描述男主角崔怡在（徐仁国饰）在求职失败多年后自卑轻生，下了地狱却遇见了「死亡」（朴素丹饰）并且要他接受重生12次，感受濒死瞬间的惩罚。《死期将至》公开4集后大获好评，除了男主角们个个帅气以外，崔怡在更逐渐感受到自己轻生之后，让深爱他的人承受了多少痛苦，虽然剧情开展快速，但同样让观众们也在短时间内投入了每一段的人生，也让观众们期待著后续第二部份的剧情，即将在1月5日完整公开。



日前在MBN已终演的电视剧《完美的结婚公式》也采用同样的设定，剧情描述得知了自己的丈夫是因为爱上自己的妹妹才举行婚礼的韩苡珠，在事故死亡的瞬间也获得了复仇的重生机会，於是她选择与妹妹所爱的男子结婚。



在2024年元旦晚间公开的tvN新作《和我老公结婚吧》也同样描述著重启人生的故事。生病的太太朴敏英，目睹了老公与闺密出轨的事实，甚至还遭到杀害含冤而离世，没想到她竟回到了10年前，第二次的人生她将以完全不一样的态度而活，试图改变自己的悲惨命运。



这样的重生题材，近来在网路漫画与小说，以及电视剧中都相当受到欢迎，韩国知名文化评论家也表示，透过幻想体验多元化的不同人生，是相当有魅力的影视素材，特别是给身处於挫折以及悲惨现实的年轻人，有种代理满足的感受。当然除了这样的人物设定以外，剧情的内容也是相当重要，必须有吸引力才可能是一部具有竞争力的作品。



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