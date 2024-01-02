一杯咖啡引發的罵戰！外網抵制這些K-POP愛豆：你們喝的都是人血咖啡！氣炸韓國網友

最近以色列-哈馬斯衝突令國際K-POP飯圈的政治意識高漲，相當多的粉絲表示支持巴勒斯坦，情況升級到了一個程度，以色列所支持的像星巴克、麥當勞等成為了粉絲討論的焦點，呼籲抵制這些品牌的聲音佔據了主導地位。

外網上有人發佈了K-POP愛豆中喝星巴克的名單，呼籲大家一起抵制她們。 其中有全昭彌(Somi)、BLACKPINK Jennie、aespa全員等，還有NCT道英被選為麥當勞「幸運漢堡」大使，也引發了外網網友的不滿。 外國網友們對此評論：「不好意思昭彌啊，從現在開始我不再追蹤妳的SNS，因為妳支持他們」、「抵制星巴克」、「人血咖啡」、「請妳道歉」、「韓國有那麼多咖啡店，但是星巴克因為支持在巴勒斯坦發生的慘痛事件而損失了金錢，突然K-POP粉絲們就開始大肆宣傳該品牌了」、「星巴克是支持以色列的品牌，喝它就是無知的行為，喝它就等於你在支持大屠殺」。



NATE PANN論壇上有網友分享了外網的內容，很快就引發了無數韓國網友的圍觀和討論，大家紛紛表示：「你們有所不知，韓國的星巴克是100%國內控股，只是名字用了星巴克而已，完全是韓國本土品牌，和以色列毫無關係，懵懂的外國人啊」、「 事實就是星巴克在韓國有著獨立的經營權，新世界集團佔股100%」、「你們的留言對愛豆就是恐怖襲擊啊」、「老實說明星的影響力很大，要喝的話就安安靜靜私下喝啊，為什麼一定要上傳到SNS上呢，真的沒必要」、「 呵呵呵，一提到旭日軍旗每次都罵韓國人敏感，這次輪到你們了，那我們為什麼非要聽你們唧唧歪歪」等。

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