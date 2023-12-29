【韓網熱帖】今天公開的《換乘戀愛3》出演者

《換乘戀愛3》今日中午公開第一集，原PO整理了出演者們的截圖，表示大家在影片裡比照片好看，對第三季期待不已~





​韓國網友評論：

1. 不及期待的程度

2. 男出演者... 讓人提不起興趣...

3. 原來第二季真的是Legend

4. 男女出演者都沒有讓人眼前一亮

5. 這是素人節目，當然都是素人顏值啊，不要隨便評價別人長相

6. 顏值只是一方面，問題是目前為止很無趣... 第二季一開始也超無趣的

6. 前兩季都有認真追，這次感覺不太一樣

7. 像在看《我是SOLO》

8. 想看真正普通人的故事，但出演者不是模特就是前偶像、網紅，有點可惜

9. 果然無論什麼節目都是第二季最經典kkk

10. BESTie多惠耶！她在男超網站很受歡迎，說她身材很好、尤其是骨盆

11. 第四位男生好像崔顯旭+朱宇宰

12. 只交往5個月就來上節目是不是過分了kkkk

13. 第二季一開始反應也普普，是海恩和賢奎拯救了節目。 但一想到這些人終究會當網紅，就不想看了

14. 大家看起來平凡，反而更吸引我耶！上一季都像藝人一樣

15. 剛剛看完了，大家都很暖，而且超有趣ᅲᅲ

16. 每次都覺得采訪室的背景和光纖把人拍得很醜... 真的不能更好了嗎

出處：https：//theqoo.net/hot/3052290225

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